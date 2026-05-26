“Rostros de Nuestra Identidad”, concepto oficial del Coyatoc

Con la mirada puesta en el fortalecimiento de las tradiciones zoques, el comité organizador del Festival Coyatoc “La Fiesta Zoque de Chiapas” celebró una reunión mensual en el municipio de Coapilla, que fungirá como anfitrión de los trabajos previos a la octava edición del evento.

Durante la jornada de trabajo, encabezada por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, se presentó el concepto que guiará el festival en 2026: “Rostros de Nuestra Identidad”.

La propuesta busca poner en valor las máscaras tradicionales de los pueblos zoques y de otras regiones participantes, como símbolo de identidad cultural e histórica. El comité, integrado por representantes de diversos municipios zoques, aprobó por unanimidad las máscaras representativas, que ahora serán la base del diseño gráfico oficial de esta nueva edición.

Blas Gutiérrez agradeció la hospitalidad de la presidenta municipal de Coapilla, Yadira Pérez Pérez, y destacó el compromiso de los municipios zoques que se suman a este esfuerzo regional para impulsar la cultura, el turismo y la economía local.

Por su parte, Yadira Pérez presentó a Coapilla como una región con potencial para el senderismo y el canotaje, y reafirmó su disposición a participar activamente en el festival, llevando lo mejor de su municipio para proyectarlo al mundo.

El dirigente empresarial informó que la octava edición del Festival Coyatoc se realizará los días 3 y 4 de octubre de 2026, teniendo como sede principal la Calzada de las Personas Ilustres de Tuxtla Gutiérrez. En ese emblemático espacio convergerán expresiones culturales, gastronomía, folclor, exposiciones y actividades para toda la familia.

Asimismo, se anunció la incorporación formal de los municipios de Cintalapa y Ocozocoautla a la dinámica cultural y comercial del festival, ampliando así la participación regional.