Ruiz Coutiño, nuevo rector de la Catedral

En un ambiente de fe, alegría y comunión eclesial, la comunidad de la Catedral Metropolitana de San Marcos dio la bienvenida al presbítero César Augusto Ruiz Coutiño, quien asumió oficialmente el ministerio como nuevo rector del principal templo de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez.

Encuentro

La celebración reunió a fieles provenientes de distintas comunidades, entre ellas Acala, San Fernando y Reforma, además de integrantes de la Vida Consagrada, familiares, amigos y sacerdotes, quienes acompañaron al presbítero en el inicio de esta nueva etapa de su servicio pastoral.

Durante la ceremonia, el nuevo rector encomendó su ministerio a Dios y expresó su disposición de servir con cercanía a la comunidad católica, confiando su labor a la protección de San Marcos Evangelista, patrono de la Catedral y de la capital chiapaneca.

Importancia

Su llegada representa un relevo en una de las responsabilidades pastorales más importantes de la Arquidiócesis, ya que la Catedral Metropolitana de San Marcos es la sede del arzobispo y uno de los principales centros de celebración religiosa en Chiapas, además de ser un referente histórico y espiritual para miles de fieles.

La antigua parroquia fue elevada al rango de catedral en 1965 con la creación de la Diócesis de Tuxtla y, desde 2007, es la sede de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez.

Ficha de presentación

César Augusto Ruiz Coutiño cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez.

En años recientes se desempeñó como párroco de la Parroquia de San Pablo Apóstol, en el municipio de Acala, donde impulsó diversas actividades pastorales, comunitarias y de preservación del patrimonio histórico parroquial.

Entre ellas destaca su colaboración en la publicación del Catálogo de documentos inéditos del Archivo Histórico de la Parroquia de San Pablo Acala, obra que contribuye a rescatar la memoria histórica y religiosa de la región.

Además, ha participado en encuentros nacionales de evangelización y misión, como ponente en el XV Congreso Nacional Misionero (Conami), donde compartió reflexiones sobre la Iglesia en salida y el compromiso evangelizador impulsado por el papa Francisco.

Asimismo, su ministerio ha estado vinculado a diversas comunidades de la Arquidiócesis, entre ellas Jaltenango, Tapalapa, Pantepec y Acala.