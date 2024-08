Ruperta Bautista, reconocimiento a una trayectoria

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara informó sobre la conquista de Ruperta Bautista, escritora chiapaneca que obtuvo el Premio de Literaturas Indígenas de América 2024, por su obra Presagio Lóbrego.

El jurado consideró que la obra “expresa la sabiduría milenaria de su pueblo, da cuenta de la vitalidad de su lengua originaria y recrea elementos propios de su cultura”.

Destacada escritora

Ruperta Bautista es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). Ha hecho diplomados en Creación Literaria por la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) en Chiapas y en Derechos y Cultura Indígenas por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Ciesas-Sureste. Es miembro del grupo de teatro maya Performance en San Cristóbal de Las Casas.

En 2017 realizó una estancia literaria en el Colegio de San Benedicto de la Universidad San José de Minnesota, Estados Unidos.

Ha participado en diversos encuentros y festivales de poesía nacionales e internacionales, como el Encuentro Nacional de Literatura en Lenguas Indígenas, Ciudad de México, (2007); Encuentro Internacional de Literatura en Lenguas Indígenas, realizado en El Colegio Nacional, (2008); Primer Encuentro Internacional de Creadores Indígenas del Mundo Maya, Mérida, (2014); Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor, Ciudad de México, (2014) y la XI Jornada Internacional de Poesía Latinoamericana, Puebla, (2016)

Ha escrito poesía, cuento y guion de teatro. Textos suyos han sido publicados en Carruaje de Pájaros, Círculo de Poesía, The Funambulist y Los Inadaptados. Series de videopoesía. En 2016, colaboró en el proyecto El Quijote Políglota, traduciendo parte de la novela de Cervantes al tsotsil. Algunos de sus textos han sido traducidos al inglés, francés, italiano, catalán y portugués.

Su obra forma parte de las antologías: Women of Chiapas. Making history in times of struggle and hope (Nueva York, Routledge, 2003); Sonriente noche en los abismos de la palabra: antología intercultural de literatura chiapaneca (Unich, 2005); Laissez parler notre coeur. Poètes indiens du Chiapas (François Perche, Les Editions de Champtin, París, 2007); Corazón oculto y vivencias en Jaime Sabines. 83 Aniversario, 83 Poetas, (Coneculta Chiapas, 2009).

Así como Collar de historias y lunas, antología de poesía de mujeres indígenas de América Latina (Jennie Carrasco Molina, Estación Sur, Quito, Ecuador, 2011) y Chiapas Maya Awakening: Contemporary Poems and Short Stories (Sean S. Sell y Nicolás Huet, University Oklahoma Press, Estados Unidos, 2017).

Según el autor Mikel Ruiz Bautista, muestra en su obra “una coexistencia de voces en conflicto” y mediante “la heterogeneidad poética” de “textualizar y reconfigurar la oralidad en el formato occidental de poesía”, escenifica una “realidad reiterada de injusticias y abusos”.