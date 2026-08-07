Rural Mactumactzá quema busto de Pablo Salazar

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá realizaron la tradicional quema de busto de Pablo Salazar Mendiguchía en rechazo a los actos represivos que vivió esta institución hace 23 años por parte del exgobernador.

La movilización, que reunió a cientos de normalistas, partió desde el plantel ubicado en la colonia Plan de Ayala y culminó en el parque Central de Tuxtla Gutiérrez.

A las 12:00 horas inició un mitin que se extendió por hora y media, para después, cerca de la 1:30 de la tarde, proceder a la quema de la figura del exmandatario.

Bajo consignas como “6 de agosto no se olvida”, los manifestantes exigieron justicia por los hechos ocurridos hace 23 años, cuando el gobierno estatal ordenó un desalojo violento contra los normalistas.

Represión de 2003

Cuarto Poder documentó con precisión los hechos de aquel 6 de agosto de 2003, cuando al menos 300 policías armados, apoyados por helicópteros y maquinaria pesada, irrumpieron en la Escuela Normal Rural Mactumactzá lanzando bombas de gas lacrimógeno e incluso disparando.

El desalojo dejó un saldo de más de 200 detenidos, 50 heridos y la destrucción del internado y el comedor con maquinaria pesada.

El hecho más trágico fue el asesinato del normalista Joel David Martínez, quien recibió un disparo en el enfrentamiento y falleció. Aunque las autoridades intentaron culpar a los normalistas, los peritajes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y autoridades federales determinaron que el disparo provenía del exterior.

En los días posteriores, 177 estudiantes y padres de familia fueron arraigados y procesados por delitos graves como motín, asociación delictuosa y ataques a las vías de comunicación, aunque meses después fueron liberados por falta de pruebas.

A 23 años de aquellos hechos, los normalistas mantienen viva la exigencia de justicia y marchan cada 6 de agosto para denunciar la represión de Pablo Salazar Mendiguchía.