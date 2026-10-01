Ruta 108 celebra 13 años con una tarifa especial

Con una medida que busca apoyar directamente la economía de las familias usuarias, la Ruta 108 de Tuxtla Gutiérrez anunció una tarifa especial con motivo de su 13 aniversario, además de la ampliación de su recorrido para acercar el servicio a quienes acuden al Hospital XIV de Septiembre del IMSS. Como parte de esta celebración, del 01 al 30 de octubre el costo del pasaje será de 10 pesos para la población en general, mientras que adultos mayores pagarán únicamente cinco pesos, con el propósito de contribuir a reducir el gasto diario que representa el transporte público para quienes utilizan este servicio de manera cotidiana.

Bajo el slogan “Porque el peso pesa, la 108 te lo regresa”, la ruta busca convertir su aniversario en una acción de beneficio para sus pasajeros, particularmente para quienes dependen del transporte público para trasladarse diariamente a sus centros de trabajo, escuelas, hospitales y otros puntos de la ciudad. Los transportistas de esta ruta destacaron que esta tarifa especial representa una manera de agradecer la confianza de los usuarios durante estos 13 años de servicio, pero también de reconocer que cada peso cuenta para las familias tuxtlecas.

En ese sentido, cabe recordar que en cada uno de sus aniversarios pasados la Ruta 108 implementaba un día gratis, en el cual el público se ahorraba el pasaje para celebrar; sin embargo, en 2026, el ahorro para ellos será mayor, pues al ahorrarse un peso cada vez que aborden una unidad de esta ruta durante el mes de octubre, los usuarios verán un mayor beneficio a su economía.

Hay que detallar que las unidades 108-8, 108-12, 108-13, 108-25 y 108-26 no participarán en la celebración de aniversario, y mantendrán la tarifa regular, por lo que se pide a los usuarios tomarlo en cuenta.

Ampliación

A este beneficio se suma la ampliación del recorrido de la ruta, que a partir del primero de octubre llegará hasta el Hospital XIV de Septiembre del IMSS, lo que permitirá ampliar la cobertura del servicio y facilitar los traslados de pacientes, familiares, trabajadores y habitantes de las zonas cercanas. Las unidades tendrán el color verde en su característico copete, en tanto las de copete azul mantendrán su recorrido usual.

Con esta modificación, la población tendrá una alternativa de transporte que los acercará directamente a uno de los puntos hospitalarios de la ciudad, evitando recorridos adicionales y, en algunos casos, el pago de un segundo servicio.