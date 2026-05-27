Rutas seguras y mayor inversión en en la entidad

En Chiapas la percepción que aprecia el sector empresarial es positiva, ahora el estado ofrece condiciones de seguridad institucional y operativa que permiten a las empresas del transporte proyectar crecimiento sin temores, así lo reveló Arturo García Miranda, gerente general de Mobility ADO en Chiapas.

El directivo sostuvo que la percepción de riesgo en carreteras ha disminuido de manera sostenida, gracias a la coordinación entre autoridades y vigilancia estatal, expresó que la confianza para invertir en el estado ya no se mide con discursos sino con hechos.

García Miranda dijo que esta tranquilidad se refleja en acciones concretas, como las operaciones diarias que permiten que el tránsito de pasajeros transcurran sin contratiempos graves ni incidentes derivados de la inseguridad.

Inversión

Para los empresarios del sector, esa normalidad es el principal imán para inyectar capital, como muestra de ello explicó que la compañía donde labora invirtió en seis autobuses de última generación, enfocados en el mercado turístico regional.

La inversión alcanza varios millones de pesos y busca atender tanto a visitantes foráneos como a locales que viajan hacia otros destinos. Recordó que renovar el parque vehicular siempre es una exigencia presente en la ciudadanía.

García Miranda recalcó que estas unidades no son un proyecto aislado, sino el primer paso para generar empleos directos y derrama económica en un estado que lo requiere con urgencia.

El arranque de estos vehículos es una muestra de que el estado cuenta con las garantías para invertir, incluso el gerente expresó que si la demanda y las necesidades de conectividad lo permiten, la flota podría crecer hasta 12 o 18 unidades adicionales en los próximos meses

La razón de ese optimismo, insiste el gerente, es un clima de paz pública y certidumbre jurídica que ya convierte a Chiapas en un destino seguro para la expansión comercial y la competitividad del autotransporte.