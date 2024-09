Rutilio Escandón devela placa en honor a medallista

En Venustiano Carranza, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó un reconocimiento al atleta paralímpico originario de este municipio, Luis Mario Nájera Vleeschower, quien ganó medalla de plata en Para Taekwondo en los Juegos Paralímpicos de París 2024, y develó la placa que lleva su nombre en la unidad deportiva municipal.

“Lo vimos competir, nos hizo soñar y nos recordó que es muy importante seguir con nuestros deseos y sacar adelante lo que nos propongamos. Sabemos que ha vencido adversidades con mucha dignidad y no se ha detenido nunca, al contrario, ha avanzado. Puso muy en alto a Venustiano Carranza, a Chiapas y a México, y ya es una inspiración no solo para niñas, niños y jóvenes de nuestro país sino del mundo”, expresó el mandatario.

Apoyo

Luego de destacar que Luis Mario Nájera venció a los competidores más fuertes del planeta, Escandón Cadenas le pidió seguir entrenando y esforzándose para que en cuatro años represente al país en la justa deportiva más grande del mundo, que se celebrará en Los Ángeles. “Es un atleta chiapaneco que ya quedó en la historia y me honra ponerle su nombre a este centro deportivo”, agregó.

Por su parte, el medallista paralímpico manifestó que está muy feliz de ver a jóvenes, niñas y niños ilusionarse con la presea que ganó, misma que dedicó a su familia, a su entrenador y entrenadoras, y expresó su confianza en que no será el único deportista chiapaneco que logrará cumplir sus metas, sino que habrá muchos que también lo harán y que, además, contarán con su acompañamiento.

Mensaje

“Lo más importante es no desistir, he tenido muchas caídas, pero se han reflejado en enseñanzas que me permitieron llegar al logro más importante de mi carrera que es ganar una medalla de plata, la cual no solo es mía, es para cada uno de ustedes. A todos los que sueñan con algo, lo único que les digo es que no dejen de soñar, todo lo que se propongan pueden lograrlo, siempre y cuando se esfuercen y lo deseen con el corazón”, señaló.

Por su parte, la directora general del Instituto del Deporte, Tania Robles Velázquez, lo felicitó por ser ejemplo de que ningún obstáculo es demasiado grande para cumplir un sueño, muestra de ello es haber ganado esta presea de plata, la única hasta ahora en los Juegos Paralímpicos: “Chiapas atesora dos medallas olímpicas y una es tuya. Luis Mario, eres inspiración, pasión, entrega, disciplina, coraje, gloria y, sobre todo, eres historia”.

Finalmente, el alcalde de Venustiano Carranza, José Luis Avendaño Borraz, subrayó que el esfuerzo, dedicación y voluntad del medallista chiapaneco, le permitieron alcanzar una meta muy importante en su vida. Reconoció el apoyo que le brindan sus familiares y entrenadores pues sin duda fue un factor fundamental para que lograra alcanzar sus objetivos.

Trayectoria

Luis Mario Nájera Vleeschower es ganador del Premio Estatal del Deporte 2022 y ha participado en eventos como: IX Campeonato Mundial de Para Taekwondo en Turquía 2021; Campeonato Panamericano en Brasil (oro); Campeonato Europeo (bronce), Gran Prix en Sofía, Bulgaria (plata), Campeonato Abierto Internacional 2022; Campeonato Mundial de Para Taekwondo en Veracruz 2023; Grand Prix en París 2023; y Juegos Parapanamericanos en Santiago 2023.

Asistieron: el padre, la madre y la abuela de Luis Mario Nájera, Alfonso César Nájera Castro, Marbella Vleeschower Arrazate, y María Luisa Castro Hernández, respectivamente; el entrenador Virgilio Velasco Ozuna; la secretaria de Obras Públicas, Claudia Baca Esquinca; la presidenta del Sistema DIF Municipal, Ana Maribel Álvarez Gordillo; la diputada Yolanda Correa González, y el capitán de la Selección de Voleibol Estatal Indígena 2024, Víctor Hugo León Arrazate.