Rutilio Escandón entrega aulas móviles al Icatech

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó tres unidades móviles al Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), que se suman a las siete aulas que recorren la entidad, ofrecen cursos a la población y brindan herramientas para emprender algún negocio, autoemplearse y estar dentro de la actividad productiva.

“Con las aulas móviles y las fijas que tenemos, hemos capacitado en Chiapas a más de 450 mil personas, muchas de ellas ahora son emprendedoras, trabajan, están rehaciendo con orgullo y de manera digna su vida laboral. Así que muchas felicidades a todas y todos los que han aprovechado estos cursos de capacitación a favor del pueblo de Chiapas”, expresó.

Capacitación

Escandón Cadenas señaló que el Icatech cuenta con los instrumentos para que más gente sea capacitada, pues las aulas son modernas, tienen equipos, aire acondicionado y todos los implementos que permiten un trabajo cómodo de enseñanza-aprendizaje. “Las aulas móviles de capacitación llegan hasta los rincones más lejanos de Chiapas, porque hay gente que no puede venir a las ciudades a capacitarse, pues nosotros vamos a donde están ellos”.

Asimismo, la directora del Icatech, Fabiola Astudillo Reyes, celebró que las aulas móviles han significado una gran oportunidad para miles de chiapanecas y chiapanecos, quienes han aprendido y emprendido, logrando tener un mayor bienestar. Detalló que ahora son 10 aulas y estas tres son para las especialidades de Estilismo y Diseño de Imagen, así como Confección Industrial de Ropa.

Agradecimientos

En representación de las y los beneficiarios, Maximiliano Cruz Cruz agradeció al gobernador por hacer que los cursos de capacitación lleguen a todos los rincones del estado. “Gracias a este gobierno, me he especializado en alimentos y bebidas, así como en estilismo y diseño de imagen, lo que me ha permitido desarrollarme en el ámbito laboral y mejorar mi calidad de vida”.

