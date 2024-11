Rutilio Escandón inaugura el puente Río Blanco

En Venustiano Carranza, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el puente vehicular Río Blanco y la cuarta etapa de la ampliación del tramo carretero La Angostura-San Francisco Pujiltic, con lo que beneficia a habitantes de éste y otros municipios de la zona.

De esta forma, el mandatario señaló que arreglar esta carretera de 40 kilómetros, era un sueño para muchas personas, pues además de acortar distancias, permitirá traslados más rápidos y seguros a escuelas, hospitales, centros de trabajo, ayudará a la comercialización de los productos y a la conectividad con diferentes localidades y municipios.

Justicia social

“Esta carretera es justicia social para el pueblo de Venustiano Carranza y todos los municipios. Hoy, a seis años de mi gobierno, estamos cosechando los frutos juntos, pueblo y gobierno, así que muchas felicidades, todo esto no se hubiera podido hacer si no estamos juntos; y aprovecho para hacer un llamado a que estemos en conciliación y como lo que somos, verdaderos hermanos para que siga creciendo Venustiano Carranza”, enfatizó.

Mencionó que esta obra beneficia a casi 30 mil personas, sin embargo, el recorrido de Tuxtla Gutiérrez a La Angostura favorece a más de 500 mil personas que pasarán por comunidades como Miguel Hidalgo, Laja Tendida, Magón, Guerrero, conecta con los municipios de Nicolás Ruiz, Chapilla, San Lucas, Totolapa, Acala, Emiliano Zapata, Chiapa de Corzo, del otro lado con Socoltenango, Las Rosas, Tzimol, hasta Comitán y de ahí, a la frontera.

Llamado

Por su parte, el director de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, agradeció al gobernador su confianza, y pidió a la población evitar colocar topes, contribuir a que sea una carretera limpia y cuidar esta obra que es resultado de la Cuarta Transformación.

En nombre de las y los habitantes de Venustiano Carranza, Jesús Alejo Orantes Ruiz reconoció el trabajo de Rutilio Escandón a favor de Chiapas y, sobre todo, de este municipio: “Agradecemos esta gran obra y todos los beneficios para el municipio que te vio nacer y crecer. Gracias, gobernador; he caminado el estado y he visto tu trabajo, me siento orgulloso por ser paisano y amigo”.

Agradecimiento

Finalmente, el alcalde de Venustiano Carranza, Francisco Augusto Borraz Ayar, destacó el respaldo del Gobierno Estatal, sobre todo con la infraestructura de caminos y puentes: “Muchos hemos visto la transformación, este camino era intransitable y ahora estamos recibiendo una obra de un hombre que tuvo la visión de ayudar y colaborar con la ciudadanía mirando por el bienestar de las personas”.

Asistieron: el director de proyectos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Ovando Díaz; la diputada federal, Flor de María Esponda; la diputada local, María Isabel Rodríguez Jiménez; la presidenta del DIF Municipal, Liliana Coutiño Constantino; beneficiadas y beneficiados con esta obra.