Sabinal llegó al 60 % de capacidad

La fuerte lluvia registrada este martes en Tuxtla Gutiérrez dejó 34 incidentes, entre encharcamientos, árboles caídos, ramas colapsadas, material de arrastre y hasta postes dañados, informó la Secretaría de Protección Civil Municipal.

La dependencia, que dirige Eder Fabián Mancilla, informó que a pesar de las atenciones no se presentaron personas lesionadas.

De los árboles caídos, se brindaron 11 atenciones inmediatas y el resto fueron ubicados en la Calichal y Central Sur, además de la 4ª norte de San José Terán y otros puntos de la ciudad.

La autoridad municipal también reportó nueve postes con incidentes, y se atendieron en varias colonias, entre ellas Terán, San José Terán, La Pimienta, Km 4, El Carmen, Shanká y la Bienestar Social.

Encharcamientos

La precipitación también dejó seis casas que registraron encharcamientos, las cuales se ubicaron en Infonavit Laguitos; esta situación fue atendida por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa).

A las afectaciones se suma el material de arrastre que fue reportado en la Penipak, este incidente también fue atendido por parte de las autoridades. Otras tres ramas caídas forman parte de los daños que causaron las lluvias en Tuxtla Gutiérrez.

Hasta el corte de las 10 de la noche de este martes, Protección Civil detalló que de todos los incidentes que documentaron, 28 recibieron atención inmediata y el resto estaba en proceso.

Las lluvias también provocaron que el nivel del río Sabinal subiera al 60 %, sin riesgo de que se desbordara.