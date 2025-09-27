Sabor chiapaneco que conquista paladares

Desde hace 14 años Rosalba Estrada González impulsa un emprendimiento artesanal, que ha logrado posicionarse en el mercado con salsas de habanero en versiones tradicionales, frutales y gourmet.

“Kawa”, es un negocio que nace del amor por el picante en Chiapas y que fusiona ingredientes emblemáticos como el nucú. La idea se ha consolidado como una opción innovadora y representativa para la población.

Creación del producto

Estrada González, quién elabora con sus propias manos los productos, señaló que el picante es parte de la gastronomía cotidiana.

“Empezamos con una crema habanera y hoy ya tenemos cinco variedades: crema habanera, macha habanera, macha habanera con nukú, además de dos salsas frutales, de mango y piña”, relató.

Cada frasco es elaborado artesanalmente, “uno por uno”, con ingredientes frescos y conservadores naturales, como ajo y especias, lo que garantiza que el producto sea seguro y duradero sin perder su sabor original.

Un ingrediente regional con identidad

Una de las salsas más distintivas de Kawa es la macha habanera con nucú, un producto de gran arraigo en la región.

“El proceso incluye chile habanero seco, chile mora, cacahuate, ajo, ajonjolí, todo con aceite de oliva y especias. El nucú lo incorporamos en pasta y entero, siempre conservado bajo refrigeración. Solo dejamos los cuerpos porque la cabeza tiene un sabor más intenso que no a todos gusta”, agregó.

Esta propuesta le ha dado un carácter gourmet a la línea de salsas, convirtiéndola en un producto único que combina tradición y creatividad culinaria.