“Sabores de Tuxtla” impulsa la gastronomía

El Patio Cívico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se convirtió en un punto de encuentro para los sabores, aromas y tradiciones de la capital con la realización de la Feria Gastronómica “Sabores de Tuxtla”, una iniciativa encabezada por la regidora Paola Aguilar que reunió a cocineras tradicionales, emprendedores y productores locales.

De acuerdo con autoridades, el evento busca fortalecer la economía, preservar la gastronomía regional y promover el consumo de productos elaborados en el municipio.

Durante la jornada, las y los asistentes pudieron degustar una amplia variedad de platillos representativos de la cocina tuxtleca y zoque, además de conocer productos elaborados por emprendedores que diariamente impulsan sus negocios familiares a través de la gastronomía.

Espacios de comercialización

Asimismo, este tipo de actividades buscan brindar espacios de comercialización para pequeños productores y reconocer el trabajo de quienes mantienen vivas las recetas tradicionales que forman parte de la identidad cultural de Tuxtla Gutiérrez.

Entre las especialidades ofrecidas destacaron platillos tradicionales como cochito horneado, tamales en sus diferentes variedades, chanfaina, chipilín con queso, tostadas, bebidas típicas y otros alimentos elaborados con recetas transmitidas de generación en generación.

Además de promover la cocina tradicional, el evento tiene como propósito incentivar el consumo local, generar mayores oportunidades de venta para pequeños negocios y contribuir a la reactivación económica de emprendedores, sobre todo mujeres que encuentran en la gastronomía una fuente de ingresos para sus familias.

De igual manera busca acercar a las nuevas generaciones a las tradiciones culinarias de la región y evitar que estas desaparezcan con el paso del tiempo.