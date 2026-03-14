Sabores zoques llenan de tradición la ciudad

Entre aromas de platillos tradicionales, bebidas típicas y productos elaborados de manera artesanal, este viernes se llevó a cabo la Feria Gastronómica “Sabores Zoques de Chiapas” en el patio cívico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, un espacio dedicado a promover la riqueza culinaria y cultural de esta identidad originaria del estado.

El evento fue organizado por la regidora Paola Aguilar, con el objetivo de visibilizar la gastronomía tradicional zoque y brindar un espacio para que cocineras y emprendedores locales compartan sus recetas, productos y saberes con la ciudadanía.

La funcionaria destacó que este tipo de actividades permiten rescatar y difundir las tradiciones gastronómicas, al tiempo que generan oportunidades para quienes preservan la cocina ancestral.

Desde temprana hora, visitantes acudieron al patio cívico para degustar diferentes platillos típicos, mientras que productores locales aprovecharon el espacio para ofrecer alimentos preparados, postres tradicionales y bebidas regionales.

Entre las participantes, Ernestina López, cocinera tradicional, señaló que este tipo de ferias representan una oportunidad para dar a conocer recetas que se han transmitido por generaciones.

“Nosotras aprendimos a cocinar de nuestras abuelas y de nuestras mamás. Que nos inviten a estos espacios es importante porque así la gente conoce nuestra comida y también podemos vender nuestros productos”, comentó.

Por su parte, Ana Lucrecia Santos, una de las asistentes al evento, destacó que la feria permitió acercarse a sabores que forman parte de la identidad cultural del estado.

“Es bonito que hagan estas actividades porque a veces no conocemos toda la variedad de comida que hay en Chiapas. Aquí puedes probar cosas diferentes y apoyar a quienes las preparan”, dijo.

La feria se desarrolló de 9:00 a 15:00 horas y reunió a decenas de visitantes que disfrutaron de una jornada dedicada a los sabores, tradiciones y cultura del pueblo zoque.