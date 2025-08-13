Sacan de circulación más de 50 mototaxis irregulares

Mototricicleros o mototaxis de Acapetahua que cuentan con el aval de la Secretaría de Movilidad y Transportes, lograron que los dueños de unidades irregulares, que desde hace algunos meses se encontraban dando servicio sin tener el permiso correspondiente, suspendan sus labores hasta que logren la regularización.

Luego de denuncias y protestas de los permisionarios, finalmente se dio la reunión en la que además participaron representantes del Ayuntamiento, pero que fue presidida por personal de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno. Se tomó la determinación de que estos se retiren voluntariamente o en caso de no hacerlo, aplicar la ley.

En favor de la legalidad

Señalaron que trabajar sin el aval de la autoridad se convierte en una competencia desleal; sin embargo, las unidades irregulares se iban multiplicando notoriamente, lo que generó la inconformidad de los mototaxis que sí cuentan con la documentación, que cumplen con el pago de impuestos y el reglamento vigente en el municipio.

De acuerdo con la información, aproximadamente 50 unidades dejarán de circular dando el servicio de pasaje y carga; podrán hacerlo una vez que tengan la regularización y cumplan con los procedimientos legales.

Representantes del Sindicato Armadillos hicieron un reconocimiento a las autoridades por atender la petición antes de que se generaran más problemas y probables enfrentamientos, ya que el objetivo es dar brindar el servicio a la comunidad, pero que tengan la certeza que se cumplen con las normas.

La mayoría de los prestadores de este servicio son personas que realizaron los trámites y que lograron ser beneficiados; por el contrario, muchos de los actuales irregulares vieron esto como un negocio e invirtieron en la compra de hasta cinco unidades sin tener el permiso.

Hay confianza de que las autoridades hagan respetar los acuerdos para que la ciudadanía y los servidores del transporte convivan con la armonía que hoy existe entre grupos de mototaxis regularizados.