“La victoria de mayorías demócratas por encima de las republicanas en Estados Unidos representa una bocanada de aire para países de América Latina con sistemas políticos de izquierda, no obstante, para Chiapas estas repercusiones serán tangibles hasta conocer la postura económica, migratoria y comercial del país del norte que habitualmente llegan un par de años después del ejercicio gubernamental”, explicó la economista Bibiana Laguna, experta en comercio internacional.

La también investigadora por la Universidad Veracruzana detalló que este triunfo de políticos identificados como de centro-izquierda o liberalprogresista en Estados Unidos (EUA), no necesariamente representa una modificación al régimen político del país vecino, quien mantiene una línea injerencista basada en la presión de sus acuerdos comerciales con nacionales en desarrollo, como México.

Daños colaterales

Sin embargo, expuso que cualquier sacudida ligera en la política migratoria o comercial de EUA, podría ser considerada como “un tsunami” para Chiapas, pues es el estado con mayor dependencia de las remesas con el 14.6 % de su Producto Interno Bruto (PIB). Tan solo en el segundo trimestre de 2026 llegaron mil 71 millones de dólares en remesas, dijo.

Pero además, existe un íntimo comercio superior al 80 por ciento en productos como: café, mango, aguacate y algunos granos.

En cualquier caso sostuvo que este triunfo es una buena noticia y debería representar mejoras, al menos de que las condiciones de la relación con aquel país no empeoren.

Política injerencista

Dijo que evidentemente EUA habría presionado a sus socios comerciales para fortalecer económicas neoliberales y gobiernos de derecha, sin embargo, el triunfo de demócratas en las elecciones intermedias les ayudaría a recuperar el control del Congreso, como también les beneficiaría la victoria de Lula da Silva en Brasil.

Detalló que las políticas migratorias y el turismo serían las áreas en las que se deberá tener una particular atención en los próximos tiempos.

No obstante, también es pertinente conocer la postura del Gobierno de la República Mexicana ante eventuales cambios, mismos que hasta el momento no se han presentado de manera abierta.

En un análisis general sostuvo que habrá que esperar los tiempos de ejercicio de gobierno, acuerdos y nuevas posturas en caso de citarlas tanto de EUA como de México, sin embargo, de momento existe calma y expectativa en Chiapas.