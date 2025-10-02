SAGyP inaugura módulo de sacrificio en Comitán

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del estado (SAGyP), Marco Antonio Barba Arrocha, inauguró la Sala Modular de Sacrificio Emergente del Rastro Municipal “Nueve Estrellas” en Comitán.

Acompañado por su esposa, Verónica Morales; del subsecretario de Ganadería, Héctor Albores Cruz; y de César Antonio Nájera Tovar, director de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Agrícola, el secretario destacó la importancia del espacio.

Abasto de carne

Asimismo, dijo que este módulo garantizará el abasto de carne en Comitán y municipios vecinos mientras concluye la planta que, por instrucción del gobernador Eduardo Ramírez, será certificada como TIF.

Barba Arrocha reconoció al presidente municipal, Mario Antonio Guillén Domínguez, y señaló que el proyecto se realiza con la Secretaría de Infraestructura, para asegurar cumplimiento sanitario estatal y federal.

En otro acto, el titular de la SAGyP, en representación del gobernador, inauguró la etapa regional del certamen InnovaTecNM 2025 en el Tecnológico Nacional de México, campus Comitán. Ante jóvenes de seis estados y 29 institutos tecnológicos, subrayó que la innovación y el conocimiento son motores firmes para construir un mejor futuro para México.

Participan 157 equipos en proyectos de innovación, 15 en HackaTec, seis en cortometrajes y dos en Innobótica, lo que refleja disciplina, creatividad y compromiso de estudiantes.

El funcionario reconoció el respaldo de las autoridades municipales, agradeció a docentes e investigadores por acompañar a la juventud, y convocó a compartir experiencias y transformar comunidades con innovación.