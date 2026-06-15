Sala de arte sacro en San Cristóbal

Un total de 29 pinturas de los siglos 18 y 19, la mayoría, integran la sala de arte sacro que desde hace algunos años se exhiben en la planta arte del Archivo Histórico Municipal, ubicado en el centro de San Cristóbal de Las Casas.

Sandra Quintero, responsable de la sala, explicó que las pinturas están hechas de lámina con óleo, madera con óleo y tela con óleo. “Cada una refleja algún santo, por tratarse de arte sacro relacionado con la iglesia católica y cada una tiene su historia”.

Dijo que los cuadros pasaron mucho tiempo exhibidos en el exconvento de Santo Domingo de San Cristóbal y hace varios años fueron llevadas a la Ciudad de México por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para que fueran restauradas y desinfectadas.

Añadió que una vez que estuvieron listas propuso a las autoridades municipales del trienio 2018-2021 que se creara la sala de arte sacro para que estuvieran libres de contaminantes como polvo y la humedad.

Quintero comentó que en la sala se encuentran pinturas de San Joaquín, “que técnicamente es el abuelo de Cristo porque es el padre de la virgen María”; de san Vicente Ferrer, san Ramón Nonato, san Antonio Milagroso, santa Rita de Casia y la de La Transfiguración que “está muy bonita porque inclusive tiene pintura de oro”.

Añadió que en la sala de arte sacro se encuentran también las obras de la virgen del Refugio, santa Catalina de Alejandría, san Cristóbal, san Máximo Mártir, La custodia con ángeles, la virgen de la Encarnación, la del Padre, el Hijo y le Espíritu Santo, así como la del Cristo Docente.

De igual forma están la virgen de La Merced, la virgen María, la virgen de Rosario; la Pasión y La Dolorosa, además de Santa Rosa de Lima.

Sandra manifestó que las obras pertenecen al municipio, cuyas autoridades en diferentes trienios gestionaron ante el INAH que las regresara, lo cual ocurrió en el trienio 2018-2021, 20 años después de que comenzara la solicitud.