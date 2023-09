Salazar Mendiguchía usa PGJE para venganzas: Miceli

Publicado el miércoles 24 de enero de 2001

El gobernador del Estado, Pablo Salazar Mendiguchía, está utilizando a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) para saciar su sed de venganzas personales contra todos aquellos que han denunciado las irregularidades que ha cometido desde que era candidato y ahora que es gobernante, sostuvo el diputado priista Ramiro Miceli Maza.

Las declaraciones del legislador se enmarcan luego de haberse enterado de que el ex presidente municipal de Simojovel, David Morales Valdez, interpuso ante la PGJE una demanda penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en su contra y por el cual ya se inició la averiguación previa 0111/ CAJ4/2001.

Y de entrada, visualizó: "Esta es una amenaza, no es una demanda", la cual tiene el propósito de ver si "voy a desistir" en torno a las denuncias contra el mandatario.

El diputado indicó que es evidente que se trata de una decisión tomada por el mandatario estatal, sobre todo a partir de que tuvo conocimiento de que la difusión de la querella se hizo a través un boletín en el que aparecía el texto de "Casa de Gobierno".

"Este es un boletín que sale desde Casa de Gobierno, de Pablo Salazar Mendiguchía, y es lógico que no halla la puerta de cómo defender una situación que enfrenta".

E interpretó que David Morales Valdez, exalcalde de Simojovel en el periodo 96-98, se prestó a interponer la denuncia a partir de que tras culminar su periodo, el PRI recuperó el poder a manos de Juan Gómez Núñez.

Asimismo, mencionó que "David Morales Valdez no es una persona que me pueda hablar a mí de honestidad. Él en otras ocasiones hizo una serie de declaraciones que nunca se las contesté".

Según el diputado, expresidente del Concejo Municipal de Simojovel en el periodo 92-93, los habitantes de Simojovel saben de "lo corrupto que es este señor (Morales Valdez)".

Sostuvo que en torno a la querella interpuesta ayer en su contra, las autoridades no tienen nada que comprobarle porque "en ningún momento a nadie le he timado un centavo".

De antemano adelantó que responderá por la vía jurídica y advirtió que estas acciones en su contra no lo van a inhibir para continuar denunciando las irregularidades que ha cometido el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Aclaró que sus denuncias no son porque provengan de anomalías del actual mandatario, pues "nosotros no tenemos que ser tapaderas ni solapar corruptelas".

Los factores que mueven a Pablo

Y en seguida se refirió a los factores que probablemente muevan a Salazar Mendiguchía para difundir esta denuncia a través de la PGJE.

Sobre ello, puntualizó lo siguiente: "Nunca nos pudo comprobar que tuviera título e hizo una demanda en mi contra que no le prosperó, desde agosto del año pasado".

Ahondó al decir: "Hoy quedará su mancha para toda la vida de que él usurpó profesión, funciones y es cómplice de falsificación de documentos".

Otro de los factores que en su opinión están moviendo al gobernante en turno, es que recientemente interpuso una demanda de juicio político al nombrar a Emilio Zebadúa González como secretario de Gobierno, cuando no cumple el requisito legal de ser ciudadano chiapaneco.

Criticó que Zebadúa González exija derecho de sangre "como si estuviéramos en el siglo XV, allá con los condes o los lores".

Y sacó sus conjeturas: "En este momento Pablo está dolido y eso es lo que trata de vertir [verter], su veneno, para a ver si en una de esas, en un coletazo, nos pega".

Aunque de antemano le envió el siguiente mensaje: "No nos va a pegar porque no le tememos".

Reprochó que Salazar Mendiguchía utilice a la PGJE para saciar sus venganzas personales contra quienes han denunciado las anomalías en las que ha incurrido.

"No esperaba menos de Pablo, a que quisiera mover cosas fuera de lo común. Él va tratar por todos los medios de desprestigiarnos, sino a todos los diputados de la actual legislatura, no sólo a Ramiro Miceli", insistió.

Y remató diciendo: "No temo a nada. Estoy dispuesto a enfrentar todo y con todo".