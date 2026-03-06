Salda Unich deuda de 24 mdp

Después de que una serie de docentes de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), expusiera el acoso laboral que vivieron por parte de la coordinadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria (Uam) Yajalón, se giró una orden a la secretaria académica para que atienda la situación, así lo informó el rector Javier López Sánchez, quien dijo que la universidad contaba con una deuda de 24 millones de pesos (mdp).

En el marco del XXX Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica, celebrada en la Unich, el rector expresó en entrevista que la situación expuesta por los docentes se tratará con respeto total a los trabajadores. Del mismo modo, negó las acusaciones a su persona sobre amenazar con despidos.

Contratos

Explicó que los trabajadores suelen estar bajo contratos de cierto tiempo. “Y pueden ser recontratados o ya no, depende si hay horas de trabajo” dijo el rector, quien especificó que desde su gestión se está tratando de cuidar los perfiles del profesorado, aún cuando los denunciantes señalaron que la mayoría de los nuevos docentes solo cuentan con nivel licenciatura.

Javier López señaló que hace dos semanas estuvo en Yajalón, donde los docentes no expresaron queja alguna sobre la coordinación, pero sí sobre el nivel académico, exigiendo participar en congresos como el que se realizará hasta el 6 de marzo.

Javier López dijo que desde 2013 se estancaron las contrataciones de tiempo completo. “Todos son de asignaturas, solo por un tiempo determinado”. Sin embargo, señaló que, con ayuda del gobierno del estado, se logró un aumento del nueve por ciento a los de asignatura.

Pagos

Del mismo modo, el rector dijo que se pagó una deuda de 24 millones que se arrastraba desde el 2012. Una cantidad “que comparada con otras universidades, puede parecer poco por el recurso de la Unich, ya que es mucho dinero” explicó.

Informó que el gobierno estatal y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) ya están al tanto y que pidieron dialogar, pues lo principal es la reparación del daño patrimonial. Por último, señaló que se logró un buen acuerdo con los contratistas que no cumplieron y que, en caso de no respetar los nuevos acuerdos, se procederá de otra forma.