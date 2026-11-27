El secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) de Chiapas, Isael González Vázquez, comentó que uno de los compromisos del Gobierno Federal en la última mesa de diálogo es el pago a docentes que obtuvieron ascensos y horas en las últimas dos cadenas de cambios.

Dijo que se hicieron planteamientos locales: el primero fue que saldrá una nómina extraordinaria para la siguiente quincena para pagar a los docentes el recurso pendiente por ascensos y horas obtenidas en las cadenas de cambios de los procesos 25-26 y 26-27.

Cubrir plazas

Una de las demandas más serias fue la creación de plazas en todos los niveles, para atender a los planteles que no tienen docentes y que se cubren con interinatos.

Realizarán una mesa técnica el 3 de diciembre en Chiapas, para entregar la documentación de cuántos maestros hacen falta.

Enfatizó que hay algunos niveles con una necesidad mayor, como el nivel de educación indígena. “Sabemos que esto tiene un costo muy alto, pero es lo que se va analizar porque los interinos reciben un salario muy bajo y sin prestaciones”.

Reiteró que el compromiso del Gobierno Federal fue que la remuneración de los adeudos quedará resuelto en diciembre, lo que correspondan a jubilados, descuentos indebidos, ascensos y otros bonos.

Mencionó que en la mesa de diálogo estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de Educación, Mario Delgado; la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez; el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres Guadarrama; y el gobernador de Chiapas y su gabinete de Educación.