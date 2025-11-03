Saldo blanco durante el Día de Muertos

El operativo de seguridad desplegado en los siete panteones de Tuxtla Gutiérrez, durante las festividades del Día de Muertos concluyó con un “saldo blanco y sin incidentes que lamentar”, informó el secretario municipal de Protección Civil (PC), Eder Fabián Mancilla Velázquez.

En un balance conjunto con la Dirección de Mercados y Panteones, las autoridades detallaron que del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, se registró una afluencia total de 181 mil 921 personas en los cementerios de la ciudad, superando la cifra del año anterior.

Trabajo interinstitucional

El secretario Mancilla Velázquez destacó la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, así como la participación de grupos voluntarios.

“El año pasado tuvimos 450 elementos, hoy lo subimos a 500 y considero que llegamos a los 600 con todo y la participación de Tránsito Estatal”, explicó, recalcando el reforzamiento del operativo ante la alta afluencia.

“Un dato importante es que solo tuvimos un extravío de menor de edad”, afirmó.

Las incidencias médicas se limitaron a 27 atenciones prehospitalarias, en su mayoría por caídas leves.

Como un factor que contribuyó a la fluidez del operativo, se mencionó que el Panteón Municipal extendió su horario de cierre hasta las 12 de la noche durante los dos primeros días de la festividad.

Agradecimiento

El funcionario agradeció a nombre del presidente municipal, Ángel Torres Culebro, a la población por su colaboración y a todos los cuerpos de seguridad y auxilio participantes.

Otro dato que resaltó en este 2025, de acuerdo con las autoridades de Protección Civil (PC) Municipal, fue la visita de turistas japoneses, italianos y de otras nacionalidades que se vieron atraídas por el colorido de la festividad en la capital chiapaneca.

“Queda agradecerles porque tuvimos un saldo blanco y eso es por una buena coordinación entre la población y también el sector gobierno”, concluyó.