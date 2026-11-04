﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Saldo blanco durante el operativo de Día de Muertos en Tuxtla Gutiérrez

Noviembre 04 del 2026
Saldo blanco durante el operativo de Día de Muertos en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez y Protección Civil Municipal, en coordinación con autoridades estatales, reportaron saldo blanco durante el periodo de Día de Muertos en Tuxtla Gutiérrez, resultado del trabajo conjunto, la prevención y las acciones de vigilancia implementadas para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias que visitaron los panteones de la capital.

Asimismo, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez agradece a todas las personas que acudieron a visitar a sus seres queridos por hacerlo con civilidad, respeto y responsabilidad, contribuyendo a mantener un ambiente de paz y sana convivencia. La participación ciudadana fue fundamental para que estas celebraciones transcurrieran sin incidentes.

﻿