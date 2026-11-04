Saldo blanco durante el operativo de Día de Muertos en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez y Protección Civil Municipal, en coordinación con autoridades estatales, reportaron saldo blanco durante el periodo de Día de Muertos en Tuxtla Gutiérrez, resultado del trabajo conjunto, la prevención y las acciones de vigilancia implementadas para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias que visitaron los panteones de la capital.

Asimismo, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez agradece a todas las personas que acudieron a visitar a sus seres queridos por hacerlo con civilidad, respeto y responsabilidad, contribuyendo a mantener un ambiente de paz y sana convivencia. La participación ciudadana fue fundamental para que estas celebraciones transcurrieran sin incidentes.