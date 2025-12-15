Saldo blanco durante fiestas guadalupanas

Autoridades dieron a conocer que con saldo blanco concluyeron las fiestas guadalupanas en el barrio de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas, una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

Lo anterior como resultado de la implementación de un operativo especial de seguridad y vialidad, con la finalidad de salvaguardar la integridad de peregrinos, visitantes y ciudadanía durante el desarrollo de las celebraciones.

Operativo

Durante el operativo brindaron 114 apoyos a grupos de peregrinos, así como acompañamiento a 12 desfiles integrados por empresas, escuelas y transportistas, además de caravanas y carros alegóricos que recorrieron diversas calles de la ciudad.

Asimismo, los participantes en el operativo supervisaron actividades tradicionales como la quema de bombas pirotécnicas en el barrio de Guadalupe.

Indicaron que la planeación anticipada, la prevención y el trabajo interinstitucional permitieron obtener resultados positivos, reiterando el compromiso de continuar fortaleciendo estas acciones conjuntas para preservar las tradiciones religiosas y culturales en un ambiente de paz y sana convivencia.