Saldo blanco en la Feria de Villaflores

Gracias a la coordinación interinstitucional y a la suma de esfuerzos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que la Feria de Villaflores 2026 en honor al Señor de Esquipulas finalizó con saldo blanco.

Con un despliegue de elementos de la Guardia Estatal Complementaria, Guardia Estatal Preventiva (GEP) y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), así como de binomios caninos, la SSP garantizó el orden y la seguridad de visitantes locales y nacionales de esta importante festividad en la región Frailesca, que se realizó del 11 al 18 de enero.

Patrullajes

Tal y como lo instruyó el gobernador Eduardo Ramírez en la Mesa de Paz, durante los eventos culturales, presentaciones artísticas, exposiciones agrícolas, ganaderas y comerciales, en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales se implementaron patrullajes permanentes y recorridos pie tierra en zonas estratégicas, se instaló un centro de comando enlazado al C5, así como arcos detectores, cámaras de reconocimiento facial y una torre de vigilancia, además de uso de drones; asimismo se llevaron a cabo sobrevuelos de disuasión.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de trabajar en unidad con autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la paz y el orden en todo el territorio chiapaneco.