Saldo blanco en operativo de Día de Muertos en panteones

Las celebraciones por el Día de Muertos en San Cristóbal de Las Casas concluyeron con saldo blanco, coincidieron las autoridades.

Reportaron que en las instalaciones del Panteón Municipal hubo una afluencia aproximada de 12 mil personas el 2 de noviembre, sin que se reportaran incidentes ni fuera necesaria la atención de emergencias.

Lo anterior como saldo del operativo especial realizado por elementos de los tres órdenes de gobierno.

Explicaron que autoridades de seguridad y socorro realizaron recorridos preventivos al interior del camposanto, además de brindar recomendaciones a las familias y visitantes para mantener condiciones de seguridad durante su estancia.

Reconocen y agradecen la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía, cuya participación fue fundamental para lograr un saldo blanco.

Los elementos, quienes garantizaron la seguridad en más de siete hectáreas del camposanto, supervisaron el acceso para evitar el consumo y venta de bebidas alcohólicas.