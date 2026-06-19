Saldo blanco por ébola tras semana mundialista

A una semana de iniciada la justa mundialista y las eventuales visitas por Chiapas como sede turística alterna, la Secretaría de Salud (SSA) estatal tiene desplegado un cerco epidemiológico funcional y amable con los paseantes, que de momento tiene saldo blanco, manteniendo a la entidad como el destino complementario más atractivo en México.

Así lo informó el secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez, quien detalló que existe una cercana relación con Salud federal que permite tener un monitoreo permanente sobre la alerta mundial por ébola; dijo que en Chiapas hay saldo blanco, sin ningún caso reportado.

Vigilancia

Dijo que de manera preventiva, ante la alerta internacional de casos de ébola en el continente africano y con motivo del Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Salud (SSA) del estado activó mecanismos de vigilancia epidemiológica, inteligencia en salud y respuesta oportuna ante la notificación de posibles casos de esta enfermedad, así como otros padecimientos emergentes, sobre todo en la zona fronteriza y aeropuertos.

Añadió que el rango de atención emana de los reportes emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las instancias federales competentes, quienes señalan que actualmente se considera riesgo bajo para el país.

Sin embargo, dijo que al ser Chiapas una región turística y fronteriza por donde transitan personas en contexto de movilidad, además de turismo nacional e internacional, se acordó fortalecer las acciones de vigilancia, detección y notificación inmediata de casos sospechosos, así como la capacitación permanente del personal médico y paramédico.

Desde las áreas de vigilancia epidemiológica y sanidad internacional, se realizan acciones permanentes de monitoreo y seguimiento en coordinación con las autoridades sanitarias federales e internacionales, con el propósito de detectar de manera temprana cualquier evento que represente un riesgo para la salud pública.