La delegación de mil 530 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se reunirá en diciembre con Madres Buscadoras en la Ciudad de México, saldrá de San Cristóbal de Las Casas el 28 de noviembre, informó el capitán Marcos.

“Por recomendación de los choferólogos, saldremos del Cideci el día sábado 28 de noviembre a las 17:00 horas, aproximadamente. De modo de viajar un tramo de noche, para así no afectar mucho a los transportistas en carretera”, agregó.

Dijo que “será una caravana de hasta 35 autobuses. Tomen sus precauciones. Recomendamos no hacer acompañamiento en vehículos porque es un tramo pesado de día, y peor de noche”.

Marcos afirmó que “calculamos llegar a la Ciudad de México el domingo 29 noviembre (si no hay bloqueos, plantones y etcétera), de modo de no afectar mucho a los conductores citadinos que de por sí ya la tienen pesada”.

Señaló que “nos instalaremos en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, y nuestras salidas serán las menos posibles”.

Dijo a las Madres Buscadoras que “todos los registros han sido revisados y aprobados. Si su registro no ha obtenido respuesta todavía, no preocupar”.

Les pidió que lleguen “el día que tenían pensado e insistan en registrarse” al Centro de Derechos Humanos Fraya Bartolomé de Las Casas (Frayba).