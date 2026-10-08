Saldrán nuevas caravanas de Honduras y El Salvador

Dos nuevas caravanas de migrantes centroamericanos pretenden salir desde las naciones de Honduras y El Salvador en los próximos días.

Esto luego de que el anterior grupo pudo ingresar a territorio mexicano sin restricciones y sin que iniciaran la solicitud del proceso de asilo.

Cabe resaltar que muchos de los migrantes de la primera caravana: “Fe y Esperanza con Dios”, siguen caminando con rumbo al norte del país, sin embargo no han logrado abandonar el estado de Chiapas

Convocatoria

A través de las redes sociales se dio a conocer que en Honduras se está convocando a las personas a reunirse en la Gran Terminal Central de San Pedro Sula y salir con dirección a Estados Unidos el próximo 13 de octubre.

En tanto, en El Salvador se anunció que el 6 de noviembre saldrá la caravana “Fe, Luz y Esperanza” que partirá de la terminal de Occidente.

Caminata en la costera

Por su parte, los integrantes de la caravana “Fe y Esperanza con Dios” que ingresó a México el pasado 24 de septiembre procedente de Honduras por el puente internacional Rodolfo Robles, siguen su camino hacia el norte del país y se encuentran cerca de Tonalá, en Chiapas.

Objetivo

Caminando o en bicicletas, cargando a los niños, el grupo continúa avanzando ya que su interés es llegar a los Estados Unidos, por lo cual no realizaron ningún proceso para su regularización en territorio mexicano.