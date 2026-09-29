Sale caravana migrante de Huehuetán

Tras descansar unas horas en el parque 5 de Mayo de Huehuetán, la tarde de este lunes los integrantes de la caravana “Fe y Esperanza en Dios” emprendieron nuevamente la caminata hacia Huixtla.

Son unos 300 extranjeros, principalmente de Honduras, los que participan en ese éxodo que tiene como objetivo llegar a Estados Unidos, por ello, tras ingresar a territorio mexicano no realizaron ningún trámite para iniciar su regularización de estancia ante el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Los extranjeros que partieron la tarde de este domingo de Tapachula hicieron su primera parada para descansar, decidiendo este mismo día retomar el camino hacia el norte del país, ya que ellos no quieren quedarse en México.

Miguel Sarmiento, hondureño, explicó que la mayoría de ellos apenas ingresaron a territorio mexicano hace cuatro días.

Seguridad

Custodiados por elementos de la Guardia Nacional y Guardia Estatal Preventiva, así como del grupo Beta Sur, los migrantes explicaron que irán avanzando poco a poco, ya que las inclemencias del tiempo dificultan su caminar.

Y es que dijo que varios de ellos, sobre todo menores de edad que viajan con sus familiares, empiezan a presentar síntomas de gripa y tos debido a las fuertes lluvias y, otros tienen afectaciones en los pies por la caminata.