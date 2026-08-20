Sale este jueves nueva caravana migrante “Sueños sin fronteras#”

Con el nombre de “Sueños sin Fronteras” fue bautizada la quinta caravana migrante que partirá hoy desde Tapachula, con destino al centro de México, integrada por personas de diferentes nacionalidades.

De acuerdo con los organizadores, consideran que entre 600 y 700 extranjeros de Haití, Cuba, Venezuela, Honduras y Guatemala, entre otros países, podrían partir, tras la falta de atención y respuestas a sus solicitudes de regularización y refugio que llevan meses esperando.

Aclaran que no buscan llegar a los Estados Unidos, en donde el gobierno de Donald Trump mantiene una política de puertas cerradas, sino llegar a otros estados mexicanos en donde puedan encontrar oportunidades laborales y de desarrollo.

Fueron los propios migrantes organizados que eligieron el nombre del grupo, ya que “tenemos el derecho a soñar en una nueva vida”, explicó una de las mujeres que partirá en la caravana, identificada como Dulce Paz.

Esta será el quinto éxodo migratorio que partirá de Tapachula en lo que va del año, quienes consideraron que solamente de esta manera las autoridades migratorias escuchan sus peticiones de regularización.