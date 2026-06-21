Sale nueva caravana migrante

“De la mano de Dios”, un grupo de poco más de 200 migrantes de diversas nacionalidades partió en caravana de Tapachula en busca de salir de Chiapas y asentarse principalmente en la Ciudad de México y Monterrey, ya que las restricciones impuestas por Estados Unidos les impiden ir a ese país.

Tras permanecer varios meses en espera de una cita ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o una visa humanitaria del Instituto Nacional de Migración (INM), los extranjeros se reunieron en el parque Bicentenario, de donde salieron la mañana de este sábado.

En el grupo van familias completas, entre ellas niñas y niños, que son cargados por sus padres, quienes seguirán la ruta costera para caminar en busca de llegar a lugares en donde puedan seguir sus trámites de regularización de estancia en el país y encontrar trabajo.

El contingente conformado por personas provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití y Cuba, así como algunos deportados de Estados Unidos, es custodiado por elementos del Grupo Beta, Protección Civil (PC) y policías estatales y municipales.

Estos cruzaron sin problemas el primer retén migratorio ubicado en la comunidad Viva México.

La caravana “De la mano de Dios” es la cuarta que se forma en lo que va del año, con la intención de avanzar hacia el centro y norte del país, aunque aseguran que van en busca de oportunidades en México y ya no en Estados Unidos.