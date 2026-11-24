A pesar del ofrecimiento del Gobierno del Estado para otorgarles empleos temporales, los integrantes de la caravana “Dios con Nosotros, Unidad y Esperanza”, partieron la tarde de este lunes hacia el norte del país.

Se trata de unos 200 extranjeros, principalmente centroamericanos que ingresaron el pasado viernes por la noche a territorio mexicano por el puente internacional “Rodolfo Robles”, considerándose que es el éxodo número 25 durante la actual administración federal.

Unas cuantas familias aceptaron el ofrecimiento de las autoridades y otras más fueron a los albergues, pero al considerar que no habían condiciones adecuadas para su estancia decidieron sumarse a los que caminan con rumbo a los Estados Unidos.

Punto de reunión

La tarde de este lunes se reunieron frente a la catedral de San José, en el parque Bicentenario de Tapachula, donde habían permanecido por poco más de 48 horas para después emprender la caminata hacia la carretera Costera y seguir la ruta de anteriores caravanas.

Se dijo que esperan llegar a Huehuetán en donde harían otra escala mientras son custodiados por las autoridades federales del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional (GN), Beta Sur y policías estatales.

Buscan de nueva cuenta llegar al norte

Los migrantes señalan que algunos fueron deportados de Estados Unidos y pretenden volver a esa nación para reencontrarse con sus familias.

Se trata de familias completas, así como mujeres y hombres, la mayoría jóvenes, quienes rechazaron el programa de empleo temporal y continuarán avanzando.

En tanto, se informó que la caravana “Dios con Nosotros” que partió el pasado 10 de noviembre de Tapachula, ya se encuentra en la ciudad de Arriaga.

El Gobierno Federal ha ratificado su postura de ofrecerles apoyo para que retornen de forma segura a sus lugares de origen y en otros casos, iniciar su proceso de regularización de estancia en el país.