Familias de la comunidad de Tzanembolom, municipio de Chenalhó, abandonaron sus viviendas la noche del pasado domingo 15 de noviembre por las amenazas y la presencia de grupos armados en los alrededores.

Las 32 personas, integrantes de 15 familias, llegaron a la cabecera municipal alrededor de las 21:30 horas, en busca de refugio y permanecen en el domo, ante la falta de un lugar seguro al cual trasladarse.

Antecedentes

Semanas atrás, habitantes de Tzanembolom denunciaron situaciones de hostigamiento y amenazas que estarían relacionadas con la presencia de grupos armados en las inmediaciones de la comunidad.

Ante el temor, el miedo las familias, decidieron abandonar sus hogares y desplazarse a la cabecera municipal de Chenalhó.

Se dio a conocer que esta situación genera preocupación por las condiciones de inseguridad que enfrentan y la posibilidad de que más personas tengan que dejar sus comunidades.