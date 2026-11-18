La salida de 32 personas de 15 familias de la comunidad de Tzanembolom, perteneciente a Chenalhó, fue de manera voluntaria, aseguró el titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación de Chiapas, Jorge Enrique Hernández Bielma, aunque reconoció que las familias argumentaron tener temor por las amenazas.

Ante esto dijo que previamente se instaló una mesa de atención y seguridad con la participación de instituciones federales y estatales, por lo que con la salida y el temor persistente de las personas, aún se les continúa brindando acompañamiento.

Traslado

De acuerdo con reportes recientes, las familias se trasladaron a la cabecera municipal de Chenalhó, donde actualmente se encuentran instalados tras abandonar sus viviendas el pasado domingo 15 de noviembre.

Previamente los pobladores denunciaron amenazas y hostigamiento por parte de grupos armados con presencia en esa zona, no descartaron que más personas dejen sus hogares para evitar cualquier tipo de violencia.

Hernández Bielma detalló que en la atención participan la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Secretaría General de Gobierno y Mediación.

Afirmó que el tema se ha atendido desde hace dos años y aseguró que se le continuará dando seguimiento de manera puntual. También, adelantó que se realizó una reunión con todas las instituciones para atender la salida registrada y subrayó que la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez es estar atentos a las familias que atraviesan esta situación.

Respecto a las demandas de las familias, como reubicación o participación en programas, el secretario indicó que se establecerá una mesa continua para atenderlas y solventar sus necesidades.