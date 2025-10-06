Salud de Chiapas, prioridad para la Federación

Después de la seguridad, la salud de los chiapanecos se convirtió en prioridad dentro de la administración del mandatario Eduardo Ramírez Aguilar, quien junto a la visión de la presidenta de la República mexicana, Claudia Sheinbaum, generaron una inversión de proyectos histórica para la entidad.

Así lo explicó el secretario de Salud del estado, Omar Gómez, quien señaló en el contexto del primer informe de resultados de la mandataria nacional que Chiapas tiene más hospitales y proyectos de salud que nunca en la historia.

Acciones

Debemos recordar el profundo cariño que la presidenta tiene a Chiapas y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar como a todos los chiapanecos, sostuvo.

Además de recordar que en julio la jefa del Ejecutivo señaló que en un lapso de dos años se prevé habilitar todos los hospitales del estado.

Así mismo recordó el anuncio de la inversión de dos mil 800 millones de pesos para construir cinco nuevos hospitales en Chiapas.

Estas acciones son evidencia del compromiso de la Federación y el gobernador Eduardo Ramírez con el pueblo chiapaneco y en breve veremos los resultados, dijo.