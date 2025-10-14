Salud emocional a través del arte y la cultura

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta) formalizaron un convenio de colaboración para promover las expresiones artísticas en el emblemático Teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez y, simultáneamente, proyectar el talento chiapaneco en la red nacional de teatros cerrados y al aire libre del IMSS.

En esta suma de esfuerzos entre salud y cultura orientada al bienestar social, se contempla una amplia cartelera cultural en Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque, Tonalá, San Cristóbal de Las Casas y otros municipios que se integren a esta estrategia de atención y prevención de la salud mediante el arte.

El titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, maestro Luis Iván Camacho Morales, destacó que el Instituto es el único sistema público de salud en el mundo que incorpora la cultura y las artes dentro de sus estrategias de prevención de enfermedades, bajo la visión de que la salud abarca el bienestar físico, mental y emocional de la derechohabiencia.

Señaló que la firma de este convenio refleja el compromiso del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, de reactivar los espacios culturales afectados durante la pandemia, con una oferta diversa en teatro y cine, y con la apertura de escenarios para los talentos locales.

Además, explicó que el Seguro Social en Chiapas no cuenta con teatros propios, por lo que esta alianza con el gobierno estatal y Coneculta es fundamental. Añadió que el punto de partida será el Teatro Francisco I. Madero, ícono cultural en el corazón de Tuxtla Gutiérrez.

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, subrayó que “el arte como medicina” representa un enfoque humanista esencial. “Cuando un paciente llega con dolor físico, hay una familia que también sufre; las expresiones artísticas pueden aliviar ese dolor y liberar el estrés”, puntualizó.

En tanto, la titular de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Chiapas, licenciada Ana Balboa, informó que próximamente se presentará la cartelera cultural en los municipios del estado.