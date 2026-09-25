Salud emocional, una prioridad ante suicidios

José Hugo Campos Flores, director de Educación Básica de la Secretaría de Educación en Chiapas, señaló que atender la salud mental de los estudiantes es un tema vital en el contexto de la incidencia de suicidios en todo México; por ello, consideró un total acierto la estrategia denominada el ABC de las Emociones, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y replicada en Chiapas.

Explicó que recientemente la jefa de Ejecutivo federal expuso la importancia de trabajar las emociones desde nuestras escuelas. Bajo esta visión, junto al gobernador Eduardo Ramírez y el secretario de Educación, Roy Mandujano, se impulsa el ABC de las Emociones en escuelas de la entidad.

Esto se realiza de manera estratégica, cercana a los infantes y adolescentes, fortaleciendo el diálogo, el autoconocimiento y una convivencia más sana en la comunidad escolar.

Programa

Recordó que el ABC de las Emociones busca generar herramientas y acompañamiento que sean útiles dentro y fuera de las aulas, mediante un trabajo colectivo que involucra a los tres ámbitos de gobierno, las comunidades escolares y las familias.

Esto es vital, dijo ante el escenario nacional, donde existe una marcada cifra de suicidios, particularmente entre la comunidad joven.

Asimismo, recordó a las y los jóvenes, como a cualquier persona que lo necesite, que existe una línea amable para conversar; es la Línea de la Vida 800 911 2000, como recurso de apoyo profesional.