Salud mental de jóvenes, prioridad: Sofía Espinoza

Sofía Espinoza Abarca, esposa del gobernador del estado de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció la importancia del fortalecimiento de estrategias a la salud para atender las necesidades de la gente, y abordar el tema de la salud mental como prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Jornada

En el marco de la Jornada de Salud PrevenIMSS Unach, donde diversas autoridades buscan crear espacios cercanos a la ciudadanía para atender su salud, dijo que este tipo de espacios son sumamente valiosos pues no esperan que la ciudadanía llegue a buscarlos, sino que vienen al territorio.

Particularmente, entre la población joven universitaria, cuidar su salud mental y sexual es sumamente importante, dijo.

“Agradezco al doctor Oswaldo Chacón Rojas, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), por su amable invitación a este espacio que nos recuerda la necesidad de cuidar nuestra salud física y mental, y de romper el silencio en torno a la prevención del suicidio”.

Servicios

En estos espacios se ofrecen servicios como Consejería en Salud Sexual, Consejería contra las Adicciones y la Promoción de la Salud Mental, además de servicios sobre Métodos Anticonceptivos,Nutrición, Vacunación, detección de Hipertensión y Diabetes, detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), promoción de la Profilaxis ante la exposición a VIH y módulos de afiliación.