Salud mental estudiantil, prioridad en la Unicach

Durante la última sesión de este año, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), aprobó un plan para la atención de la salud mental del estudiantado, sustentado en un diagnóstico aplicado al 60 por ciento de la población universitaria.

Al concluir la sesión, la rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, destacó la importancia del diagnóstico y del plan de trabajo presentado por la directora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Marcela Contreras Valiserra.

“Me alegra que pongamos atención a nuestros estudiantes, porque como lo he dicho desde el principio, ellos son el motivo y principal inspiración de nuestro trabajo”, subrayó.

El mensaje

López Jiménez agradeció la colaboración de consejeras, consejeros, directivos y personal de apoyo durante el año que concluye, y los llamó a continuar trabajando con equidad, responsabilidad y unidad.

Contreras Valiserra, en su calidad de enlace institucional ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la SEP, explicó que el diagnóstico se elaboró con la participación de docentes de la Facultad y mediante instrumentos aplicados a una amplia muestra del estudiantado.

Los resultados, revelan factores de riesgo significativos, entre ellos que más del 50 por ciento de las y los estudiantes son foráneos, por lo que viven solos y, en muchos casos, sin una red de apoyo. La muestra también reflejó niveles altos de ansiedad, así como presencia de estrés y depresión en menor proporción.

Plan de trabajo

Ante este panorama, se integró un plan de trabajo aprobado por el Consejo Universitario, basado en cuatro ejes: prevención, intervención, formación e investigación, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley General de Educación Superior.

A partir de estos ejes, se desarrollarán acciones para mitigar los factores identificados en el diagnóstico, enfocadas en la promoción de la salud, la psicoeducación y el establecimiento de lineamientos para la atención y derivación hacia la Clínica de Atención Psicológica. La Dirección de Extensión Universitaria, será la instancia responsable de coordinar, concentrar e informar sobre estas acciones.

A su vez, el secretario general de la Unicach, Hugo Armando Aguilar Aguilar, señaló, luego de que el abogado general, Alberto de Jesús Cantoral Marina, presentara ante el pleno del Consejo Universitario la nueva Ley Orgánica de la Universidad, que este hecho es trascendente e histórico, al garantizar dicha norma el ejercicio pleno de la autonomía universitaria.