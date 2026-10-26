Salud mental, prioridad para reducir la violencia

El titular de la Secretaría de Salud en Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, confirmó que existe un programa permanente de atención a la salud mental que se ha coordinado con el proyecto federal educativo “El A, B, C de las emociones”, buscando incidir en la salud integral de los chiapanecos.

Este planeamiento de coordinación entre los gobiernos federal y estatal, es de vital importancia para incidir en la reducción de incidentes de violencia, así como dar acompañamiento a personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, mejorando su calidad de vida.

En el contexto de recientes incidentes de violencia en el municipio de Ostuacán, llamó a la ciudadanía, familiares y amigos de personas que se encuentran dentro de alguna condición que requiera atención psicología, psiquiátrica y de salud mental en general a acercarse a la dependencia estatal para recibir la atención pertinente, que es gratuita e integral.

Atienden en todo Chiapas

Dijo que a través de la Coordinadora Estatal de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud de Chiapas y la Jefatura de Salud Mental y Grupos Vulnerables de los Servicios de Salud IMSS-Bienestar en la entidad, se ofrece esta atención en todas las regiones del estado.

Es prioridad dijo para el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar llevar atención de calidad a todos los rincones de Chiapas y tiene el compromiso se realizarlo con vocación de servicio.