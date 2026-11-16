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Salud realizó jornada de atención en el CRIT

Noviembre 16 del 2026
Se exploraron las redes de apoyo y las principales dificultades que enfrentan las personas cuidadoras. Cortesía
Se exploraron las redes de apoyo y las principales dificultades que enfrentan las personas cuidadoras. Cortesía

En el marco del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, la Secretaría de Salud del Estado realizó una jornada de atención integral en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT), bajo el lema “Humanismo es cuidar, acompañar y reconocer a quienes cuidan”.

Atienden a familiares

Durante la jornada se brindó atención a familiares de pacientes que reciben terapias en el CRIT, mediante mediciones de peso y talla, toma de presión arterial y glucosa, así como valoraciones para identificar posibles riesgos de sobrecarga del cuidador, ansiedad y depresión. También se exploraron sus redes de apoyo y las principales dificultades que enfrentan en su vida cotidiana, con el propósito de conocer sus condiciones de bienestar físico y emocional.

La dependencia destacó la importancia de reconocer y acompañar a quienes dedican su tiempo al cuidado de otras personas, recordando que su bienestar también es fundamental.

Recomendaciones

Por ello, exhortó a las personas cuidadoras a procurar espacios de descanso, mantener hábitos saludables, realizar actividad física, acudir a revisiones médicas y solicitar apoyo cuando lo necesiten.

La actividad fue encabezada por el subdirector de Programas Preventivos, Miguel Ángel Palafox Palacios, en representación del secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el director general del CRIT, Eduardo Estrada Molina; y la subsecretaria de Bienestar y Políticas Sociales de la Secretaría de Humanismo, Leticia Albores Ruiz.

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