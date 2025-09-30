Saluda cardenal Felipe Arizmendi al papa León XIV

El cardenal Felipe Arizmendi Esquivel informó que viajó al Vaticano, donde saludó el papa León XIV.

Mensaje

“Vine a acompañar los ejercicios espirituales de los 118 sacerdotes mexicanos que residen en el Colegio Mexicano y estudian en diversas universidades”, agregó. Señaló que durante su estancia en Roma tuvo la oportunidad de saludar al pontífice, quien fue elegido el 8 de mayo pasado, tras la muerte del papa Francisco. El cardenal emérito dijo que desde Roma está orando por todas las personas, al tiempo que les envió su bendición.

Recuerda a Chiapas

Monseñor Felipe Arizmendi recuerda con mucho cariño a los chiapanecos, ya que fue obispo de Tapachula de 1991 a 2000 y a partir de ese año fue obispo de San Cristóbal de Las Casas hasta 2018.

Desde enero de 2018 en que tomó posesión el actual obispo Rodrigo Aguilar Martínez, mudó su residencia permanente a su natal Estado de México, pero mantiene vínculos de amistad con servidores pastorales locales. Ahora es obispo emérito de San Cristóbal y también es cardenal emérito, ya que ese último nombramiento se lo dio el papa cuando tenía más de 75 años de edad.