Salvadoreños festejan la independencia de su país

El consulado de El Salvador en Tapachula organizó un ameno convivio con habitantes de ese país que viven en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán, para celebrar el 204 aniversario de la independencia.

La reunión tuvo lugar la tarde del sábado en un local situado en el norte de Tuxtla Gutiérrez, con la presencia de más de 50 personas que departieron alimentos típicos de El Salvador como los tradicionales panes con pollo, empanadas de plátano con frijol y fresco (agua) de ensalada de frutas, todo elaborado por la paisana Sara Galán que radica en la capital del estado.

Los salvadoreños que asistieron cantaron el himno nacional –“hasta la piel se me puso chinita al oírlo”, dijo una paisana- y recitaron la oración a la bandera, además de que vieron videos alusivos al país centroamericano, recibieron algún distintivo de su país y los niños rompieron piñatas.

El convivio fue organizado por la cónsul Irma Rosa Rodas, quién advirtió desde el inicio que “la vamos a pasar muy bonito; no es un acto protocolario ni formal, sino que la idea es que ustedes se diviertan y nosotros también”.

La cónsul expresó que “en estas fechas en las que conmemoramos la fiesta cívica, es importante destacar que ha llegado el momento de enfocarnos en nuevas metas para posicionarnos como país ante el mundo, como una Nación moderna, a la vanguardia de las comunidades y sobre todo de las oportunidades”.

Rodas reiteró “a los connacionales, que seguiremos trabajando para mejorar la capacidad y calidad de atención que brindamos. El Salvador reconoce que nuestros compatriotas en el exterior, son socios para el desarrollo del país, por lo que queremos acercar las posibilidades que existen en El Salvador, pero también proveerles de espacios de diálogo e intercambio en los que podamos construir juntos soluciones a sus necesidades”.

Dijo que “nuestra diáspora es parte esencial de esta patria y de su independencia. Más de tres millones de salvadoreños y salvadoreñas son embajadores de nuestra identidad”.