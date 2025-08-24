Salvan piernas de joven mujer tras accidente

Después de más de 11 horas de cirugía, la joven de 19 años de edad que sufrió lesiones en las piernas tras ser aplastada por un volteo, logró salvar sus extremidades, informaron médicos del hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas.

Se informó que lo anterior fue posible luego de que un médico externo al hospital, junto a un equipo de especialistas logró salvar a la joven de la amputación.

La presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, informó que apoyo de forma económica a la familia y que este sábado se sumaron directores de áreas para hacer una colecta en apoyo a la joven y sus parientes.

Dio a conocer que la Fiscalía de Justicia continúa integrando la carpeta para castigar al responsable y que este se haga cargo de lo ocurrido; también se informó que a la fecha por este accidente hay detenidos.

Que el personal médico luchó durante once horas y media para salvarle las piernas y evitar la amputación, y que esta es una de la primeras de al menos ocho cirugías a la que será sometida.

Se dio a conocer que actualmente se encuentra en terapia intensiva, que su recuperación será lenta, pero que, afortunadamente, no perdió las piernas. “La movilización y el tocar puertas por parte de la alcaldesa, quien contactó a un cirujano externo, fue fundamental para luchar contra el tiempo que era el principal enemigo de la joven quien hoy está en reposo en terapia intensiva tras más de once horas de cirugía”, se indicó.

Cabe precisar que la mujer resultó gravemente lesionada tras quedar prensada sus piernas bajo la caja de un camión de volteo, luego de un aparatoso accidente vial registrado la mañana del viernes en el Periférico Norte, a la altura de la colonia Bosques del Pedregal, en el mismo Valle del Jovel.