Salvatore Costanzo: no puedo unirme a nadie

Salvatore Costanzo, candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por Movimiento Ciudadano, descartó que de no salir favorecido en las votaciones se uniría al equipo del gobierno municipal electo.

“Entré aquí con un proyecto, con tres principios principales: ser honrado, ser honesto y ser empático, y me caso con mi proyecto, con mi idea, y yo no me puedo unir a nadie y mucho menos a los corruptos de otros partidos”.

Indicó que en caso de detectar irregularidades, como equipo y como partido harán uso de las instituciones electorales para presentar las quejas correspondientes.

Estarían haciendo recorridos, detectando lo que afecta a nuestro al país, que es el comercio de votos, para denunciarlo, porque es un daño irreversible a la vida pública.

Fue un día muy importante e histórico para todos los mexicanos, conscientes de su responsabilidad cívica por salir a votar, con ganas de alzar la voz para decir lo que está bien y mal.

Los ciudadanos tienen que construir y hacer grande esta ciudad que ha perdido su protagonismo como capital del estado.