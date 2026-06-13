San Antonio de Padua: patrono de los objetos perdidos

La fe, la tradición y la esperanza se unen cada año en torno a la figura de San Antonio de Padua, uno de los santos más venerados del catolicismo y cuya festividad se celebra cada 13 de junio. En Tuxtla Gutiérrez, la conmemoración adquiere un significado especial para los habitantes de las colonias Obrera y Maldonado, donde se ubica la parroquia dedicada a este santo, considerada uno de los principales centros de devoción en la capital chiapaneca.

Origen

San Antonio fue un sacerdote franciscano reconocido por su labor de predicación, su conocimiento de las Escrituras y los numerosos milagros que la tradición católica le atribuye.

También es conocido como el patrono de los pobres, de los objetos perdidos y de quienes buscan encontrar pareja o fortalecer su vida familiar.

La festividad recuerda el día de su fallecimiento, fecha que la Iglesia adoptó para honrar su legado espiritual y su ejemplo de servicio a los más necesitados.

Actividades

Durante los días previos es común la realización de novenarios, rezos y celebraciones litúrgicas que culminan el 13 de junio con una misa solemne en su honor.

En Tuxtla Gutiérrez, la celebración se desarrolla principalmente en la Iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Obrera.

Las actividades integran celebraciones eucarísticas, el canto de las tradicionales mañanitas, misas especiales y actos de convivencia entre los feligreses.

La devoción a San Antonio también está acompañada de una de las tradiciones más populares entre los creyentes: pedir su intercesión para encontrar pareja o fortalecer relaciones sentimentales.

Además del aspecto religioso, la fiesta patronal representa un espacio de encuentro comunitario.

Las familias participan en peregrinaciones, rezos, procesiones y actividades de convivencia que fortalecen los lazos vecinales y mantienen vivas las tradiciones religiosas de la ciudad.

En muchas comunidades dedicadas al santo, las celebraciones incluyen la bendición de imágenes, música, antojitos y actividades culturales que acompañan los actos litúrgicos.