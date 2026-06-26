San Cristóbal alberga a 280 especies de aves

Los bosques de San Cristóbal de Las Casas albergan a 280 especies de aves, que a su vez se dividen en dos grupos: las residentes, con 153, y las migratorias, con 127 especies, las cuales enfrentan amenazas como las pérdidas de hábitat, el impacto humano, la contaminación por plaguicidas y la colisión contra ventanas.

Así lo expuso José Raúl Vázquez en el conversatorio “Aves y bosques nublados: guardianes alados de los bosques de SCLC”, organizado por el Consejo municipal de la Crónica.

Durante exposición, Raúl Vázquez indicó que a nivel global hay aproximadamente 11 mil 131 especies de aves, de las cuáles el 10 % viven en México, es decir, alrededor de mil 107 especies. Chiapas cuenta con 700 especies y la zona Altos con 361.

Aves migratorias

Detalló que el grupo de las aves migratorias se suelen observar en San Cristóbal desde octubre, después de un viaje que inicia en Estados Unidos. Es, dijo, hasta abril y mayo que reinician su viaje, siendo los machos los primeros en partir, esto para apartar sitios de reproducción.

Pese a que son millones de aves que se mueven cada año por el territorio, muchas veces no se observan pues sus traslados los realizan durante la noche. Raúl Vázquez agregó que San Cristóbal alberga aves endémicas por sus bosques húmedos de montaña, un ecosistema que está en riesgo de desaparecer.

En ese sentido, apuntó que en todo el territorio mexicano hay 17 mil 948 hectáreas de este tipo de bosque, aunque otros estudios indican hasta 30 mil kilómetros cuadrados de este ecosistema. Sin embargo, solo ocho mil hectáreas de este tipo de bosque se encuentran en buen estado de conservación. El resto, dijo, tienen intervención humana.