San Cristóbal aprobará nuevo programa de salud

Con el objetivo de obtener la certificación de “Municipio saludable”, otorgado por la Secretaria de Salud (SSA), el coordinador de Políticas en Salud Pública, Gerardo Rendón Flores, le presentó al Ayuntamiento de San Cristóbal el Programa de Trabajo Municipal de Salud Pública, mismo que, señalaron, será aprobado en la siguiente sesión de cabildo.

Rendón Flores recalcó que es importante que la alcaldesa de San Cristóbal, Fabiola Ricci, al también ser presidenta de la Red Regional Altos Tsotsil-Tseltal de Municipios por la Salud, tiene la responsabilidad de marcar una directriz en materia de salud.

El plan de trabajo, que es resultado de un taller intersectorial realizado hace unos meses, tiene el objetivo de fomentar el análisis, la colaboración y las estrategias que atiendan, entre otros puntos, el manejo de residuos, el control canino y el saneamiento, pero también la movilidad y la protección civil.

“Un municipio saludable impulsa el rescate de la alimentación local, fomentando productos frescos, nutritivos y sostenibles de nuestra región, combatiendo la epidemia de productos industrializados”, señalaron.

Participación ciudadana

En ese sentido, también recalcaron la importancia de la participación ciudadana a través de Comités de Salud, donde sean los propios vecinos los que definan sus prioridades “y actúen corresponsablemente en la prevención de las enfermedades”.

Por su parte, la regidora Laura Muñoz, presidenta de la Comisión de Salud del ayuntamiento, dijo que el programa se trabajó en conjunto con las distintas instituciones de Salud de la región, “desde la raíz de la problemática”.