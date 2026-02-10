San Cristóbal aún no tiene rastro municipal

A través de un documento dirigido a la sala de regidores de San Cristóbal de Las Casas, el consejo ciudadano de seguridad ha pedido al ayuntamiento el estatus que guardan los terrenos comprados y etiquetados para el nuevo rastro municipal.

Hace unos años, el rastro municipal se cerró porque ya estaba dentro de la mancha urbana, causando contaminación y dificultad para los habitantes de la zona cercana. El edificio se convirtió en el centro de desarrollo de capacidades creativas "El Rastro", esto gracias al impulso ciudadano de los vecinos de la zona.

El documento dirigido al ayuntamiento señala que no contar con un rastro municipal para la ciudad representa un problema de salud pública y que, al no atender el tema, "el ayuntamiento lo está minimizando" señalan. Del mismo modo, hacen un llamado para que la Coordinación Contra Riesgos Sanitarios de la ciudad tome cartas en el asunto.

Sobre el rastro, las autoridades municipales señalan que es un tema en el que deben entrar los tres ordenes de gobierno: federal, estatal y municipal, este último, responsable de hacer la donación del terreno.

Nuevo panteón municipal

Ciudadanos también han señalado la necesidad de otro panteón municipal, sobre todo por el sobrecupo que se observa en el actual, ya que se denuncian ciertas tumbas que están evitando el paso a otras. El municipio ha informado que faltan pocos procesos para que se consolide el nuevo panteón.

Al respecto, el consejo ciudadano de seguridad, en junta de cabildo, les indicó a las autoridades que es necesario contar con dos predios para construir dos panteones en diferentes puntos de la ciudad.