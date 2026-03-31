San Cristóbal celebra 498 años de fundación

Con diversas actividades, entre ellas “el llamado de las campanas”, autoridades y habitantes de San Cristóbal de Las Casas conmemoran este martes 31 de marzo el 498 aniversario de la fundación de la ciudad.

Las actividades iniciarán con un acto cívico en el parque central con la participación de autoridades e invitados. Posteriormente se presentará la marimba municipal, teatro callejero con la obra Don Quijote de la Mancha y una presentación musical a cargo de “Alma Mexicana”.

Por la noche, a las 20:00 horas, se realizará “el llamado de las campanas”, un concierto dirigido por el musicólogo Bryan Banks, en el que las campanas de la ciudad sonarán en festejo del 498 aniversario de este Pueblo Mágico.

Más actividades

Posteriormente habrá un set fotográfico con personajes históricos alusivos a la celebración. Asimismo, el Consejo Vecinal del Barrio de Mexicanos preparó un programa musical en la plazuela del lugar.

Pese a la destrucción de algunos de sus edificios históricos y coloniales, San Cristóbal de Las Casas, antiguamente llamada Ciudad Real, fundada en 1528 por Diego de Mazariegos, se perfila a celebrar en grande sus 500 años de vida.

La ciudad, con sus tradicionales iglesias, plazuelas, calles empedradas, techos de teja y casas con patios de estilo barroco, plateresco y neoclásico, es una de las más visitadas de Chiapas.

A pesar de los daños en su patrimonio, los barrios conservan su música, gastronomía y costumbres. Aunque parte de estas tradiciones se ha perdido, la ciudad se ha vuelto cosmopolita.

Hoy en día, en sus calles y avenidas se observa la presencia de personas de todo el mundo, lo que refleja su proyección internacional.

Cabe señalar que, además de sus monumentos coloniales, por los cuales fue declarada en 1986 zona de Monumentos Históricos con el objetivo de protegerlos y conservarlos, la ciudad cuenta con 16 barrios antiguos que celebran festividades religiosas durante todo el año.

El primer barrio fundado fue el de Tlaxcala y Mexicanos, en abril y mayo de 1528. El segundo fue El Cerrillo, en enero de 1550, con indígenas liberados de la esclavitud por el juez Monte Mayor, enviado desde la Audiencia de Guatemala.

Patrimonio

Este barrio aún conserva varias calles empedradas y el templo dedicado a la Transfiguración del Señor en el Monte Tabor, que data del siglo XVII.

Entre sus vialidades se encuentra “La cola del diablo”, hoy Doctor Navarro, en honor al médico y poeta Rodolfo A. Navarro. Sus calles llevan nombres de municipios chiapanecos como Tonalá, Arriaga, Ocosingo, Chiapa de Corzo, Comitán, Chilón, Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, Yajalón y Huixtla, entre otros.

Todos los barrios mantienen sus fiestas y tradiciones, como la celebración de la imagen de San Cristóbal, patrono de la ciudad, cada 25 de julio.

Entre los barrios más antiguos destacan Tlaxcala, Mexicanos, El Cerrillo, La Merced, El Calvario, Santa Lucía, San Antonio, San Diego, Guadalupe y San Ramón, algunos de los cuales han sido afectados por sismos en la región.

San Cristóbal de Las Casas se ubica en el Valle de Jovel, a 83 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez y a una altitud de 2 mil 120 metros sobre el nivel del mar, y cada año recibe a más turistas nacionales y extranjeros.